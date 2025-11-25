«Чикаго» обыграл «Вегас», сольный проход Михеева решил исход матча Сегодня, 06:45 Автор: Андрей Моисеев









«Чикаго» обыграл в овертайме «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Юнайтед-центра» завершился со счётом 3:2. В составе «Блэкхоукс» три шайбы забросил Тайлер Бертуцци (13-я минута, 52, 62). У проигравших отличились Брэндон Саад (11) и Марк Стоун (21). Исход игры решил сольный проход нападающего Ильи Михеева, который резко ускорился в зоне соперника и отдал пас на партнёра по команде. Форварды «Голден Найтс» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «-1».

Фото: tsn.ca
















