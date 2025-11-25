Хоккей-обозрение

«Чикаго» обыграл «Вегас», сольный проход Михеева решил исход матча

Сегодня, 06:45 Автор: Андрей Моисеев




Тайлер Бертуцци, Чикаго Блэкхоукс

«Чикаго» обыграл в овертайме «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Юнайтед-центра» завершился со счётом 3:2.

В составе «Блэкхоукс» три шайбы забросил Тайлер Бертуцци (13-я минута, 52, 62). У проигравших отличились Брэндон Саад (11) и Марк Стоун (21).

Исход игры решил сольный проход нападающего Ильи Михеева, который резко ускорился в зоне соперника и отдал пас на партнёра по команде.

Форварды «Голден Найтс» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «-1».
Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Экс-футболист ЦСКА рассказал, что хоккеисты в СССР ящиками пили водку
Впервые с 2016 года в финале МЧМ сыграют две сборные из Европы
Впервые в истории в финале МЧМ сыграют Чехия и Швеция
Впервые с 2012 года МЧМ пройдёт в Северной Америке без участия Канады и США
Чехия третий год подряд обыграла Канаду в плей-офф МЧМ
Сборная Чехии сенсационно обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2026
«Чикаго» обыграл «Вегас», сольный проход Михеева решил исход матча
Швеция победила Финляндию и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
«Спартак» выиграл у «Торпедо» в матче КХЛ с 13 шайбами
«Локомотив» обыграл ЦСКА во всех четырёх матчах сезона КХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449