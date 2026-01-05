Чехия третий год подряд обыграла Канаду в плей-офф МЧМ

Сборная Чехии третий год подряд выиграла у команды Канады в плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Два года назад чешские хоккеисты обыграли действующих на тот момент чемпионов в четвертьфинале со счётом 3:2. В 2025 году на турнире в Оттаве чехи в 1/4 финала повторили успех (4:3).

В матче группового турнира МЧМ-2026 подопечные Патрика Аугусты проиграли родоначальникам хоккея 5:7, а сегодня ночью в полуфинале одержали победу со счётом 6:4.

В решающем матче Чехия 6 января сыграет с Швецией.