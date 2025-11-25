Впервые с 2012 года МЧМ пройдёт в Северной Америке без участия Канады и США

В финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в США, вышли сборные Чехии и Швеции.

В полуфинальных матчах шведские хоккеисты обыграли Финляндию (4:3), а чехи сенсационно победили канадцев (6:4).

Впервые с 2012 года финал МЧМ, который проводится в Северной Америке, пройдёт без участия сборных США и Канады.

14 лет назад в Калгари российские хоккеисты уступили в решающем матче шведам (0:1 ОТ). С тех пор восемь раз мировое первенство среди молодёжных команд проходило за пределами Европы и каждый раз среди финалистов были американцы или канадцы.