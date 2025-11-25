Хоккей-обозрение

Впервые с 2012 года МЧМ пройдёт в Северной Америке без участия Канады и США

Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев




Молодёжная сборная Канады по хоккею

В финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в США, вышли сборные Чехии и Швеции.

В полуфинальных матчах шведские хоккеисты обыграли Финляндию (4:3), а чехи сенсационно победили канадцев (6:4).

Впервые с 2012 года финал МЧМ, который проводится в Северной Америке, пройдёт без участия сборных США и Канады.

14 лет назад в Калгари российские хоккеисты уступили в решающем матче шведам (0:1 ОТ). С тех пор восемь раз мировое первенство среди молодёжных команд проходило за пределами Европы и каждый раз среди финалистов были американцы или канадцы.
Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Экс-футболист ЦСКА рассказал, что хоккеисты в СССР ящиками пили водку
Впервые с 2016 года в финале МЧМ сыграют две сборные из Европы
Впервые в истории в финале МЧМ сыграют Чехия и Швеция
Впервые с 2012 года МЧМ пройдёт в Северной Америке без участия Канады и США
Чехия третий год подряд обыграла Канаду в плей-офф МЧМ
Сборная Чехии сенсационно обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2026
«Чикаго» обыграл «Вегас», сольный проход Михеева решил исход матча
Швеция победила Финляндию и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
«Спартак» выиграл у «Торпедо» в матче КХЛ с 13 шайбами
«Локомотив» обыграл ЦСКА во всех четырёх матчах сезона КХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449