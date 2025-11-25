Впервые с 2016 года в финале МЧМ сыграют две сборные из Европы

В решающем матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Швеции. Встреча состоится 6 января в 04:30 по московскому времени.

Впервые с 2016 года в финале примут участие две европейские команды. 10 лет назад на турнире в Хельсинки в поединке за золотые медали Россия уступила Финляндии.

В девяти последующих МЧМ по четыре раза побеждали канадские и американские хоккеисты, а один раз золото взяли финны.

Сборная Чехии в полуфинале обыграла Канаду (6:4), Швеция выиграла у Финляндии со счётом 4:3.