Экс-футболист ЦСКА рассказал, что хоккеисты в СССР ящиками пили водку

Сегодня, 10:22 Автор: Андрей Моисеев




Владимир Пономарёв

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв рассказал, что хоккеисты во времена СССР пили намного больше футболистов.

«Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения. Могли ломаться за столом, как рассказывал мне Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить», — приводит слова Пономарёва РИА Новости.

Собеседник агентства также добавил, что хоккеисты ЦСКА не уходили со стола, пока не выпивали ящик водки.

Пономарёв выступал за ЦСКА на позиции защитника с 1962 по 1969 год. В составе советской сборной принимал участие на чемпионате мира по футболу в Англии.
