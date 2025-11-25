В НХЛ показали видео 914-й шайбы Овечкина в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 914-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс». Поединок проходил в столице США и завершился победой «столичных» со счётом 7:4.

Всего 40-летний нападающий дважды отличился в игре. Первую шайбу Овечкин забил на 29-й минуте. В ассистентах у хоккеиста были Джон Карлсон и Мартин Фехервари.

На последней минуте встречи игрок оформил дубль, поразив пустые ворота соперника.

В нынешнем сезоне Александр в 43 матчах забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач.