Овечкин до 25 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Сегодня, 06:45 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом», который завершился победой «столичных» со счётом 7:4.

Нападающий отличился на 9-й минуте второго периода и на последней минуте встречи, поразив пустые ворота «уток».

После этого матча на счету капитана «Кэпиталз» 991 заброшенная шайба с учётом плей-офф. До рекорда канадца Уэйна Гретцки, который в играх регулярки и Кубка Стэнли забил 1016 голов, Овечкину осталось 25 раз поразить ворота соперников.

В нынешнем чемпионате на счету Овечкина 17 шайб и 19 ассистов в 43 поединках.
