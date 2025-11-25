Хоккей-обозрение

Швеция обыграла Чехию в финале МЧМ-2026, на видео попали эмоции победителей

Сегодня, 07:07 Автор: Андрей Моисеев




Швеция — Чехия 6 января 2026

Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 4:2.

Шайбы в игре забросили: Каспер Юстовора (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44), Ивар Штенберг (60) — Адам Иржичек (58), Матей Кубиэса (60).

Шведские хоккеисты в третий раз выиграли золото МЧМ. До этого команда становилась сильнейшей в 1981 и 2012 году. Чехия завоевала серебряные медали второй раз в истории.

Канада в матче за 3-е место переиграла Финляндию со счётом 6:3. Родоначальники хоккея в 11-й раз завоевали бронзу.
