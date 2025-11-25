Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму, момент попал на видео Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей отличились Дилан Гюнтер (33-я минута), Майкл Карконе (47) и Шон Дурзи (62). У проигравших шайбы забросили Алекси Лафреньер (29) и Винсент Трочек (37). Нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в первом периоде получил травму и в сопровождении партнёров покинул площадку. ВИДЕО С 13-й минуты ворота «синерубашечников» защищал Джонатан Куик.

Фото: кадр из видео















