Хоккей-обозрение

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму, момент попал на видео

Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев




Игорь Шестёркин, Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Дилан Гюнтер (33-я минута), Майкл Карконе (47) и Шон Дурзи (62). У проигравших шайбы забросили Алекси Лафреньер (29) и Винсент Трочек (37).

Нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в первом периоде получил травму и в сопровождении партнёров покинул площадку.

ВИДЕО

С 13-й минуты ворота «синерубашечников» защищал Джонатан Куик.
Фото: кадр из видео







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
Сколько Овечкин забил шайб, статистика на сегодня
100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
В матче «Лос-Анджелес» – «Миннесота» сняли на видео гол и передачу Кузьменко
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму, момент попал на видео
Швеция обыграла Чехию в финале МЧМ-2026, на видео попали эмоции победителей
Овечкин до 25 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
В НХЛ показали видео 914-й шайбы Овечкина в НХЛ
В НХЛ сняли видео 913-й шайбы Александра Овечкина
Овечкин и его сын демонстрируют свои улыбки без зубов


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449