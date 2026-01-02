Хоккей-обозрение

В матче «Лос-Анджелес» – «Миннесота» сняли на видео гол и передачу Кузьменко

Андрей Кузьменко, Лос-Анджелес Кингз

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 6 января, «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» со счётом 4:2.

Одним из авторов победы «Кингз» стал Андрей Кузьменко, которого признали первой звездой поединка.

В конце второго периода нападающий отдал великолепную передачу на Кевина Фиалу, когда тот забросил вторую шайбу.

В заключительной трети игры форвард забил победную шайбу, поразив ворота Филипа Густавссона.

В этом сезоне 29-летний хоккеист в 36 матчах набрал 16 (9+7) очков и занимает одно из последних мест в команде по показателю полезности («-4»).
В матче «Лос-Анджелес» – «Миннесота» сняли на видео гол и передачу Кузьменко
