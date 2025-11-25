«Металлург» выиграл у «Локомотива» в матче лидеров конференций КХЛ Сегодня, 17:03 Автор: Андрей Моисеев









«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 5:4. Шайбы в игре забросили: Люк Джонсон (26-я минута), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56), Валерий Орехов (65) — Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20), Артур Каюмов (48), Мартин Гернат (60). «Магнитка» набрала 66 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Железнодорожники с 59 очками идут первыми на Западе. В следующем матче «Металлург» встретится 8 января с «Авангардом», «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».

Фото: ХК «Локомотив»















