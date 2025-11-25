Хоккей-обозрение

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Сегодня, 19:10




Ак Барс — Авангард 6 января 2026

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Казани завершился со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Майкл Маклауд (41-я минута) и Дамир Шарипзянов (46). У проигравших шайбу забросил Владимир Алистров (43).

Омские хоккеисты набрали 59 очков и переместились на второе место в турнирной таблице КХЛ. У казанцев 58 баллов и они идут третьим на Востоке.

Следующий матч «Авангард» проведёт 8 января против «Металлурга», «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Барысом».
