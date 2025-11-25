Ассистентский покер Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» Сегодня, 05:39 Автор: Andrey









«Каролина» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Роли завершилась со счётом 6:3. В составе победителей шайбы забросили К'Андре Миллер (8-я минута), Шейн Гостисбер (14), Логан Стэнковен (19), К'Андре Миллер (26), Сет Джарвис (27) и Уильям Каррье (49). У проигравших отличились Джейсон Робертсон (12), Микко Рантанен (41) и Уайатт Джонстон (58). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт четыре результативные передачи. ВИДЕО «Старз» уступили в шестом матче подряд. Следующий матч «Каролина» проведет 9 января против «Анахайма», «Даллас» встретится 8 января с «Вашингтоном».

