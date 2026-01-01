Хоккей-обозрение

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Колорадо»

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счётом 4:2.

Шайбы в игре забросили: Джейк Гюнцель (20-я минута), Земгус Гиргенсонс (38), Брэндон Хагель (49), Энтони Чирелли (59) — Паркер Келли (24), Паркер Келли (30).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков записал на свой счёт ассист.

«Тампа» выиграла восьмой матч подряд. Следующий поединок подопечные Джона Купера проведут 11 января против «Филадельфии».
