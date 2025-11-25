Хоккей-обозрение

«Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси», Сорокин сделал 44 сейва

Сегодня, 06:07 Автор: Андрей Моисеев




Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс

«Айлендерс» крупно обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Элмонте завершился со счётом 9:0.

В составе победителей отличились Мэтью Барзал (2-я минута), Энтони Дюклер (5, 14, 24), Симон Хольмстрём (32), Кейси Сизикас (42, 60), Тони Деанджело (52) и Калум Ритчи (59).

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Нападающий хозяев Максим Шабанов записал на свой счёт ассист.

Следующий матч подопечные Патрика Руа проведут 9 января против «Нэшвилла», «Нью-Джерси» в этот же день отправится в гости к «Питтсбургу».
Фото: nhl.com







