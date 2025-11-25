Хет-трик Макдэвида и два очка Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл» Сегодня, 07:38 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду арены «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 6:2. Шайбы в игре забросили: Коннор Макдэвид (9-я минута, 36, 60), Кёртис Лазар (37), Каспери Капанен (39) и Леон Драйзайтль (54) — Райан О'Райлли (44), Ник Бланкенбург (45). Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин записал на свой счёт две результативные передачи. Макдэвид набирает очки в 16-м матче подряд. Следующую встречу «Эдмонтон» проведёт 9 января против «Виннипега», «Нэшвилл» в этот же день будет принимать «Айлендерс».

Фото: nhl.com















