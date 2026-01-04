Хоккей-обозрение

Кучеров догоняет Селебрини в гонке бомбардиров, Макдэвид обошёл Маккиннона

Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и на один балл опередил нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

На счету форварда «Ойлерз» 28 шайб и 47 результативных передач. В активе Маккиннона, который сегодня ночью в поединке с «Тампой» очков не набрал, 74 (35+39) балла.

Третье место в списке самых результативных занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (64, 23+41). На четвертой строчке расположился Никита Кучеров (61, 20+41), в игре с «Эвеланш» оформивший ассистентский дубль.

Замыкает пятёрку лучших нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль (60, 21+39), в матче с «Предаторз» забросивший шайбу и отдавший две голевые передачи.
