Четыре российских хоккеиста набрали очки в матче «Сан-Хосе» — «Коламбус»

«Сан-Хосе» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Эс-Эй-Пи-центра» завершился со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Павол Регенда (20-я минута), Александер Веннберг (25), Зак Остапчук (56), Марио Ферраро (58) и Маклин Селебрини (59). У проигравших шайбы забросили Зак Веренски (40) и Шон Монахан (57).

Игроки «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов, а также защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

«Сан-Хосе» набрал 45 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Блю Джекетс» продолжают замыкать турнирную таблицу Востока.
