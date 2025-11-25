Сорокин вышел в лидеры сезона НХЛ по шатаутам и установил рекорд «Айлендерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в лидеры сезона Национальной хоккейной лиги по шатаутам. На его счету четыре «сухих» матча, столько же в активе у Йеспера Валльстедта из «Миннесоты».

В поединке с «Нью-Джерси» 30-летний вратарь сделал 44 сейва, а «островитяне» победили со счетом 9:0. Вратарь был назван второй звездой матча.

По числу шатаутов за карьеру в НХЛ (26) россиянин обошёл Гленна Реша и установил новый рекорд «Айлендерс».

В 25 играх текущего сезона Сорокин одержал 13 побед при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надежности 2,45.