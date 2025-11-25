Хоккей-обозрение

Глава ИИХФ назвал главные причины низкой посещаемости МЧМ-2026

Автор: Андрей Моисеев




Президент ИИХФ Люк Тардиф

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что низкая температура и геополитическая ситуация повлияли на посещаемость молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Иногда приходило много зрителей, но порой можно было увидеть пустые места. Мы довольны. Зима, холодно, и нельзя забывать, что геополитическая ситуация не упрощает поездки», — приводит слова Тардифа The Athletic.

Турнир состоялся американских городах Миннеаполисе и Сент-Поле с 26 декабря по 6 января. Матчи с участием сборных США и Канады вызывали повышенный интерес, на другие игры на трибунах было много свободных мест.

В решающем матче сборная Швеции обыграла команду Чехии.
