Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров

Сегодня, 7 января, скончался врач клуба КХЛ «Северсталь» Александр Фёдоров, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Александр Валентинович был высококвалифицированным специалистом и настоящим профессионалом, посвятившим свою карьеру череповецкому хоккею. Хоккейный клуб «Северсталь» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — сказано в сообщении команды.

Фёдоров родился в Челябинске в 1947 году, детство и юность провёл в Ярославле, закончил местный мединститут. Первый раз он стал хоккейным доктором в 1972 году, когда в Череповце проводился международный турнир среди юношей «Дружба».

С 1981 по 1985 год работал в череповецкой хоккейной команде «Металлург», которая стала выступать в Первой лиге чемпионата СССР.

Окончательный выбор в пользу хоккея Фёдоров сделал в 1997 году, перейдя из горбольницы в хоккейный клуб «Северсталь».