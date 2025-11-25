«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году

Национальная хоккейная лига определила место проведения «Зимней классики» в 2027 году.

Игра, в которой примут участие «Юта Мамонт» и «Колорадо Эвеланш», пройдёт на арене университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Стадион способен вместить 51 400 зрителей.

Точная дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Рекорд посещаемости матчей на открытом воздухе был установлен в 2014 году, Поединок между «Детройтом» и «Торонто» посетили 104 173 зрителя.

В этом сезоне «Зимняя классика» состоялась на стадионе «ЛоанДепот Парк» в Майами. «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Флорида Пантерз» со счётом 5:1. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт два гола и передачу.