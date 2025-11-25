Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54), Роопе Хинц (60) — Александр Овечкин (58).

Овечкин провёл на льду более 19 минут, сделал два броска и завершил поединок с показателем полезности «-1».

«Старз» прервали серию из шести поражений подряд, набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Кэпиталз» с 50 очками идут седьмыми на Востоке.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 января против «Чикаго», «Даллас» на следующий день сыграет с «Сан-Хосе».