Хоккей-обозрение

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»

Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54), Роопе Хинц (60) — Александр Овечкин (58).

Овечкин провёл на льду более 19 минут, сделал два броска и завершил поединок с показателем полезности «-1».

«Старз» прервали серию из шести поражений подряд, набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Кэпиталз» с 50 очками идут седьмыми на Востоке.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 января против «Чикаго», «Даллас» на следующий день сыграет с «Сан-Хосе».
Фото: Reuters







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов
Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео
В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году
Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров
Глава ИИХФ назвал главные причины низкой посещаемости МЧМ-2026
Сорокин вышел в лидеры сезона НХЛ по шатаутам и установил рекорд «Айлендерс»
Кучеров догоняет Селебрини в гонке бомбардиров, Макдэвид обошёл Маккиннона


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449