В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина Сегодня, 05:59 Автор: Андрей Моисеев









Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:1 в пользу «Старз». Российский нападающий забил гол на 18-й минуте третьего периода с передач Джона Карлсона и Джейкоба Чикрана. В нынешнем сезоне 40-летний форвард в 44 играх набрал 37 (18+19) очков и занимает третью строчку в гонке снайперов среди россиян, уступая только Капризову (24) и Кучерову (20). Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге хоккеист набрал 1660 (915+745) очков в 1535 играх. В топ-100 бомбардиров за всю историю Овечкин занимает 10-е место.

Фото: nhl.com















