Хоккей-обозрение

В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина

Сегодня, 05:59 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:1 в пользу «Старз».

Российский нападающий забил гол на 18-й минуте третьего периода с передач Джона Карлсона и Джейкоба Чикрана.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард в 44 играх набрал 37 (18+19) очков и занимает третью строчку в гонке снайперов среди россиян, уступая только Капризову (24) и Кучерову (20).

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге хоккеист набрал 1660 (915+745) очков в 1535 играх. В топ-100 бомбардиров за всю историю Овечкин занимает 10-е место.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов
Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео
В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году
Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров
Глава ИИХФ назвал главные причины низкой посещаемости МЧМ-2026
Сорокин вышел в лидеры сезона НХЛ по шатаутам и установил рекорд «Айлендерс»
Кучеров догоняет Селебрини в гонке бомбардиров, Макдэвид обошёл Маккиннона


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449