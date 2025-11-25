Хоккей-обозрение

Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео

Сегодня, 06:31 Автор: Андрей Моисеев




Илья Любушкин, Даллас Старз

В ночь на 8 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Даллас». Встреча завершилась победой «Старз» со счётом 4:1.

Единственную шайбу «столичных» забросил Александр Овечкин.

На 13-й минуте второго периода защитник «Далласа» Илья Любушкин подрался с нападающим «Кэпиталз» Брэндоном Дьюхеймом.

Российский хоккеист проиграл эту драку, американец нанёс ему несколько ударов и повалил на лёд. Судьи выписали обоим хоккеистам по пять минут штрафа.

В этом сезоне 31-летний Любушкин в 32 матчах набрал 7 (1+6) очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 января против «Чикаго».
Фото: Reuters







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов
Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео
В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году
Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров
Глава ИИХФ назвал главные причины низкой посещаемости МЧМ-2026
Сорокин вышел в лидеры сезона НХЛ по шатаутам и установил рекорд «Айлендерс»
Кучеров догоняет Селебрини в гонке бомбардиров, Макдэвид обошёл Маккиннона


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449