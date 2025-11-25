Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео

В ночь на 8 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Даллас». Встреча завершилась победой «Старз» со счётом 4:1.

Единственную шайбу «столичных» забросил Александр Овечкин.

На 13-й минуте второго периода защитник «Далласа» Илья Любушкин подрался с нападающим «Кэпиталз» Брэндоном Дьюхеймом.

Российский хоккеист проиграл эту драку, американец нанёс ему несколько ударов и повалил на лёд. Судьи выписали обоим хоккеистам по пять минут штрафа.

В этом сезоне 31-летний Любушкин в 32 матчах набрал 7 (1+6) очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 января против «Чикаго».