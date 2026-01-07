Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Далласом», который завершился победой «Старз» со счётом 4:1.

Российский хоккеист отличился в конце третьего периода, поразив ворота Кейси Десмита после передач Джейкоба Чикрана и Джона Карлсона.

Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки. После этой игры на счету форварда «Кэпиталз» 992 заброшенные шайбы с учётом плей-офф. До рекорда легендарного канадца россиянину осталось 24 раза поразить ворота соперников.

В этом чемпионате 40-летний нападающий в 44 играх набрал 37 (18+19) результативных баллов.