Хоккей-обозрение

Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев




Юта Мамонт, НХЛ

«Юта» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Лоусон Круз (4-я минута), Джон Марино (8) и Даниил Бут (46). У проигравших шайбу забросил Ридли Грейг (18).

20-летний нападающий хозяев Бут забросил вторую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

ВИДЕО

Защитник «Мамонт» Михаил Сергачёв и игрок обороны «Сенаторз» Артём Зуб записали на свой счёт по передаче.

«Юта» набрала 45 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Оттавы» в активе также 45 баллов и она идёт 15-й на Востоке.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов
Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео
В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году
Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров
Глава ИИХФ назвал главные причины низкой посещаемости МЧМ-2026
Сорокин вышел в лидеры сезона НХЛ по шатаутам и установил рекорд «Айлендерс»
Кучеров догоняет Селебрини в гонке бомбардиров, Макдэвид обошёл Маккиннона


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449