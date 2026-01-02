Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»

«Юта» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Лоусон Круз (4-я минута), Джон Марино (8) и Даниил Бут (46). У проигравших шайбу забросил Ридли Грейг (18).

20-летний нападающий хозяев Бут забросил вторую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Защитник «Мамонт» Михаил Сергачёв и игрок обороны «Сенаторз» Артём Зуб записали на свой счёт по передаче.

«Юта» набрала 45 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Оттавы» в активе также 45 баллов и она идёт 15-й на Востоке.