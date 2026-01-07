Хоккей-обозрение

В НХЛ вратарь «Сент-Луиса» испугался выходить на замену и спрятался от тренера

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев




Джоэль Хофер, Сент-Луис Блюз

«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Поединок на льду «Юнайтед-центра» завершился со счётом 7:3.

В одном из эпизодов произошла комичная ситуация. После одной из пропущенных шайб главный тренер «Блюз» Джим Монтгомери принял решение заменить Джордана Биннингтона на запасного голкипера, но того не оказалось на скамейке запасных. Джоэль Хофер прятался в этот момент в коридоре, ведущем в раздевалку.

«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, набрал 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сент-Луиса» 42 очка и он идёт 13-м на Западе.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Кузнецов попал в заявку «Салавата Юлаева» на матч против «Автомобилиста»
Сын Овечкина на глазах у отца впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
В НХЛ вратарь «Сент-Луиса» испугался выходить на замену и спрятался от тренера
Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов
Драка Любушкина с американцем в матче НХЛ с «Вашингтоном» попала на видео
В НХЛ показали видео 915-й шайбы Александра Овечкина
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» НХЛ в 2027 году
Скончался врач ХК «Северсталь» Александр Фёдоров


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449