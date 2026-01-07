В НХЛ вратарь «Сент-Луиса» испугался выходить на замену и спрятался от тренера

«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 8 января. Поединок на льду «Юнайтед-центра» завершился со счётом 7:3.

В одном из эпизодов произошла комичная ситуация. После одной из пропущенных шайб главный тренер «Блюз» Джим Монтгомери принял решение заменить Джордана Биннингтона на запасного голкипера, но того не оказалось на скамейке запасных. Джоэль Хофер прятался в этот момент в коридоре, ведущем в раздевалку.

«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, набрал 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сент-Луиса» 42 очка и он идёт 13-м на Западе.