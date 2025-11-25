Хоккей-обозрение

Сын Овечкина на глазах у отца впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»

Сегодня, 13:04 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин смотрит за игрой сына Сергея

Сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина впервые сыграл на льду домашней арены «Кэпиталз». Сергей вышел на площадку в коньках с номером 8, под которым играет его отец.

В перерыве хоккейного матча с «Далласом» состоялся детский матч в рамках программы «Малыши на льду». Сын российского форварда результативными действиями не отметился, но получил свою долю аплодисментов от болельщиков.

Овечкин вместе с партнёрами на некоторое время задержался на скамейке запасных, наблюдая за игрой сына.

«Вашингтон» проиграл матч со счётом 1:4, капитан «столичных» отметился заброшенной шайбой.
