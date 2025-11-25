Кузнецов попал в заявку «Салавата Юлаева» на матч против «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» объявил состав команды на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Автомобилиста».

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:30 по московскому времени.

В заявку уфимского клуба вошёл форвард Евгений Кузнецов, для которого этот матч станет дебютным за «Салават Юлаев». Несколько дней назад 33-летний хоккеист подписал с командой контракт до конца сезона.

Этот сезон нападающий начал в составе магнитогорского «Металлурга» и в 15 играх набрал 9 (1+8) очков.

Подопечные Виктора Козлова набрали 40 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.