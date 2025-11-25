«Металлург» второй раз обыграл «Авангард» в сезоне КХЛ

«Металлург» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 8 января. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1.

Шайбы в игре забросили: Люк Джонсон (12-я минута), Даниил Вовченко (55) — Майкл Маклауд (27).

«Магнитка» выиграла второй матч у омичей в этом сезоне (4:1, 2:1) и три раза проиграла (1:5, 1:3, 1:2 Б).

Подопечные Андрея Разина набрали 68 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. У «Авангарда» осталось 59 очков и он идёт вторым на Востоке.

В следующем матче «Металлург» 10 января примет на своём льду СКА, «Авангард» 13 января сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».