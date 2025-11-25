Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Виннипег» Сегодня, 06:30 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в ночь на 9 января. Встреча на льду «Канада Лайф-центра» завершилась со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Василий Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49), Эван Бушар (51) — Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19), Джош Моррисси (19). Нападающий «Ойлерз» Подколзин забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. «Джетс» проиграли 11-й матч подряд и продолжают занимать последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт 11 января против «Лос-Анджелеса», «Виннипег» сыграет с «Кингз» 10 января.

