Хоккей-обозрение

Малкин забил первый гол после пропуска 15 матчей из-за травмы

Сегодня, 07:00 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Нападающий Евгений Малкин забросил шайбу в первой игре после пропуска 15 матчей из-за травмы. Поединок на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», в котором встречались «Питтсбург» и «Нью-Джерси», завершился со счётом 4:1.

Российский хоккеист забил гол на последней минуте второго периода с передач Сидни Кросби и Эрика Карлссона.

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 30 (9+21) очков в 27 играх и занимает четвёртое место по результативности в команде.

«Пингвинз» одержали шестую победу подряд и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт 10 января против «Калгари».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Панарин сделал 600 передач за карьеру в НХЛ и опередил Ковалёва
Кейн забросил 500-ю шайбу и вошёл в топ-50 лучших снайперов НХЛ
Маккиннон обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров, Драйзайтль догнал Кучерова
Малкин забил первый гол после пропуска 15 матчей из-за травмы
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»
«Металлург» второй раз обыграл «Авангард» в сезоне КХЛ
Кузнецов попал в заявку «Салавата Юлаева» на матч против «Автомобилиста»
Сын Овечкина на глазах у отца впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
В НХЛ вратарь «Сент-Луиса» испугался выходить на замену и спрятался от тренера
Гол Бута и передача Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Оттаву»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449