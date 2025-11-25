Малкин забил первый гол после пропуска 15 матчей из-за травмы

Нападающий Евгений Малкин забросил шайбу в первой игре после пропуска 15 матчей из-за травмы. Поединок на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», в котором встречались «Питтсбург» и «Нью-Джерси», завершился со счётом 4:1.

Российский хоккеист забил гол на последней минуте второго периода с передач Сидни Кросби и Эрика Карлссона.

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 30 (9+21) очков в 27 играх и занимает четвёртое место по результативности в команде.

«Пингвинз» одержали шестую победу подряд и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт 10 января против «Калгари».