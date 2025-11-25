Хоккей-обозрение

Маккиннон обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров, Драйзайтль догнал Кучерова

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче с «Оттавой» и на одно очко опередил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

На счету нападающего «Эвеланш» 36 голов и 42 ассиста. В активе Макдэвида, который сегодня в игре против «Виннипега» набрал два очка, 77 (29+48) баллов.

Третью строчку в рейтинге самых результативных по системе «гол+пас» занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (67, 24+43).

Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 61 (21+40) очко и догнал в списке Никиту Кучерова (20+41).

В тройку самых результативных среди россиян входят Кирилл Капризов (49, 24+25) и Артемий Панарин (48, 16+32).
