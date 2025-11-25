Хоккей-обозрение

Кейн забросил 500-ю шайбу и вошёл в топ-50 лучших снайперов НХЛ

Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев




Патрик Кейн, Детройт Ред Уингз

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн в матче с «Ванкувером» сделал дубль и достиг отметки в 500 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

37-летний форвард забил 500 голов в 1332 играх и стал шестым американским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Хоккеиста опережают Бретт Халл (741), Майк Модано (561), Кейт Ткачук (538), Джереми Реник (513) и Джо Маллен (502).

В этом сезоне в активе Кейна 26 (8+18) очков и он занимает пятое место по результативности в команде.

Патрик был выбран «Чикаго» на драфте 2007 года под первым номером и большую часть карьеры провёл в составе «Ред Уингз». Вместе с командой игрок стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.
