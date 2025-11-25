Панарин сделал 600 передач за карьеру в НХЛ и опередил Ковалёва

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Баффало» сделал две результативные передачи и достиг отметки в 600 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ.

34-летний хоккеист сделал 600 передач в 796 играх и стал седьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Форварда опережают Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745), Сергей Фёдоров (696), Никита Кучеров (678), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Панарин на один балл опередил Алексея Ковалёва и переместился на 107-е место в списке лучших ассистентов за всю историю НХЛ.

В этом сезоне в активе Артемия 48 (16+32) очков и он лидирует по результативности в команде.