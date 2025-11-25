Хоккей-обозрение

Панарин сделал 600 передач за карьеру в НХЛ и опередил Ковалёва

Сегодня, 08:46 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Баффало» сделал две результативные передачи и достиг отметки в 600 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ.

34-летний хоккеист сделал 600 передач в 796 играх и стал седьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Форварда опережают Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745), Сергей Фёдоров (696), Никита Кучеров (678), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Панарин на один балл опередил Алексея Ковалёва и переместился на 107-е место в списке лучших ассистентов за всю историю НХЛ.

В этом сезоне в активе Артемия 48 (16+32) очков и он лидирует по результативности в команде.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Фетисов заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026
Панарин сделал 600 передач за карьеру в НХЛ и опередил Ковалёва
Кейн забросил 500-ю шайбу и вошёл в топ-50 лучших снайперов НХЛ
Маккиннон обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров, Драйзайтль догнал Кучерова
Малкин забил первый гол после пропуска 15 матчей из-за травмы
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»
«Металлург» второй раз обыграл «Авангард» в сезоне КХЛ
Кузнецов попал в заявку «Салавата Юлаева» на матч против «Автомобилиста»
Сын Овечкина на глазах у отца впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
В НХЛ вратарь «Сент-Луиса» испугался выходить на замену и спрятался от тренера


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449