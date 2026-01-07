Фетисов заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что ему неинтересно будет смотреть Олимпиаду-2026.

«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Очередная зимняя Олимпиада пройдёт в Италии в 2026 году. Хоккейный турнир, в котором примут участие 12 команд, состоится с 5 по 22 февраля.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и пропустила четыре подряд чемпионата мира по хоккею. На Олимпийских играх российских хоккеистов заменит сборная Франции.