Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» победить «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 10 января на льду «Канада Лайф-центра», «Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счётом 5:1.

Шайбы в игре забросили: Владислав Наместников (2-я минута), Коул Кёпке (19), Джонатан Тэйвз (23), Марк Шайфли (33, 40) — Куинтон Байфилд (30).

Нападающий хозяев Наместников забросил первую 7-ю шайбу в сезоне. Российский хоккеист отличился впервые с 1 ноября 2025 года.

«Джетс» прервали серию из 11 поражений подряд.

В следующем матче «Виннипег» сыграет 11 января против «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Эдмонтоном».