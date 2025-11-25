Хоккей-обозрение

Драка Торопченко с канадцем Макбэйном в матче НХЛ попала на видео

Алексей Торопченко, Сент-Луис Блюз

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко на второй секунде матча с «Ютой» подрался с нападающим «Мамонт» Джеком Макбэйном.

Российский хоккеист проиграл этот кулачный поединок, однако успел нанести канадцу несколько болезненных ударов. Судьи выписали обоим хоккеистам по пять штрафных минут.

Причиной драки стал инцидент, который произошёл 30 ноября в матче между командами. Российский форвард «Блюз» ударил Логана Кули коленом по ноге, получив за это 5-минутное удаление и дисциплинарный штраф до конца игры.

Встреча не закончена, на данный момент счёт 3:1 в пользу «Юты». На счету Торопченко 6 (2+4) очков в 29 играх текущего сезона.

Следующий матч команды проведут между собой 17 апреля.
