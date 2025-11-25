Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео 916-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Чикаго».

Нападающий отличился на 14-й минуте третьего периода, поразив ворота Дрю Коммессо с передачи Мартина Фехервари.

Поединок завершён, «Вашингтон» одержал победу со счётом 5:1 и переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 12 января в гостях против «Нэшвилла».

Овечкин продлил свою результативную серию до трёх игр, забив за этот период 4 гола. Всего в этом сезоне в активе хоккеиста 19 заброшенных шайб и 19 передач. По системе «гол+пас» форвард занимает второе место в команде после Тома Уилсона.
