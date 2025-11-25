Хоккей-обозрение

Овечкин забросил 993-ю шайбу с учётом плей-офф и догоняет Гретцки

Сегодня, 07:42 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Чикаго», который завершился победой «Кэпиталз» со счётом 5:1.

На 14-й минуте третьего периода нападающий уверенно реализовал выход 2 в 1.

Овечкин продолжает сокращать отрыв от Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф. После этой игры на счету капитана «столичных» 993 заброшенные шайбы с учётом матчей Кубка Стэнли. До рекорда канадца россиянину осталось сделать 23 точных броска

В этом сезоне 40-летний нападающий набрал 38 (19+19) результативных баллов в 45 встречах.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 12 января против «Нэшвилла».
