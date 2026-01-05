Хоккей-обозрение

«Сент-Луис» проиграл «Юте», Бучневич забросил 8-ю шайбу в сезоне

«Юта» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который 10 января. Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Ник Шмальц (16-я минута, 47), Лоусон Круз (28) и Шон Дурзи (32). У проигравших шайбы забросили Оскар Сундквист (28) и Павел Бучневич (37).

Нападающий «Блюз» Бучневич забросил 8-ю шайбу в сезоне, защитник «Мамонт» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.

«Юта» одержала третью победу подряд, набрала 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сент-Луиса» 42 очка и он идёт 13-м на Западе.
