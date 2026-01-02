Хоккей-обозрение

Задоров заявил, что считает своей позицией всегда говорить правду

Сегодня, 09:56 Автор: Андрей Моисеев




Никита Задоров, Бостон Брюинз

Защитник «Бостона» Никита Задоров рассказал о том, что болельщики и журналисты должны уважать его за то, что он говорит правду.

«Я просто хочу быть открытым, чтобы вы понимали, что у меня на уме. Я всегда говорю то, что думаю. Иногда они не согласны с моим мнением, но это нормально, верно? У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду. Это моя позиция, и я её придерживаюсь», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

30-летний защитник перешёл в «Брюинз» летом 2024 года. В этом сезоне хоккеист в 44 матчах набрал 14 (1+13) очков. Задоров набрал 113 штрафных минут и занимает первое место в НХЛ по этому показателю.

В начале декабря портал The Athletic провёл опрос среди хоккеистов и включил россиянина в топ-10 самых ненавистных игроков Национальной хоккейной лиги.
