«Миннесота» может обменять Юрова на форварда «Питтсбурга» Малкина

«Миннесота» заинтересована в приобретении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина до дедлайна. Об этом сообщил журналист телеканала Sportsnet Ник Кипреос.

Автор считает, что генеральный менеджер «Уйалд» Билл Герин надеется совершить ещё один крупный обмен этого сезона. Напомним, в середине декабря из «Ванкувера» перешёл один из лучших защитников НХЛ Куинн Хьюз.

В контракте Малкина, который заканчивается в конце нынешнего чемпионата, есть пункт о запрете на обмен, но босс «Миннесоты» надеется на помощь Кирилла Капризова в этом вопросе.

Рассмотрим возможные варианты для обмена. Взамен «Пингвинз» могут получить 22-летнего Данилу Юрова, играющего в последнее время в первом звене с Капризовым и Цуккарелло. Центром во второй тройке выступает опытный Йоэль Эрикссон Эк, которого клуб вряд ли рассматривает в качестве обмена.

Ещё один вариант для сделки — 22-летний центральный нападающий третьего звена Райан Хартман. Американец набрал на два очка больше Юрова (18 против 16), но превосходит его по зарплате (4 млн против 0,95 млн).

С другой стороны, «дикари» могут предложить кого-то из крайних форвардов, учитывая тот факт, что в «Питтсбурге» столкнулись с переизбытком центральных нападающих после возвращения Малкина.