Хоккей-обозрение

ЦСКА обменял нападающего Спронга в «Автомобилист»

Сегодня, 15:13 Автор: Андрей Моисеев




Даниэль Спронг, ЦСКА

ЦСКА и «Автомобилист» произвели обмен, в результате которого в клуб из Екатеринбурга отправляется нападающий Даниэль Спронг. Взамен армейцы получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт команды.

28-летний хоккеист из Нидерландов подписал контракт на один сезон в июле прошлого года и набрал в этом чемпионате 31 (12+19) очко в 29 матчах. Игрок не играет за красно-синих с 27 ноября 2025 года по решению главного тренера команды Игоря Никитина.

Спронг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 46-м номером, сыграл 374 матча за «Анахайм», «Вашингтон», «Сиэтл», «Детройт», «Ванкувер» и «Нью-Джерси».
Фото: ХК ЦСКА







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В КХЛ показали видео 1-й шайбы Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев»
«Металлург» обыграл СКА и первым набрал 70 очков в сезоне КХЛ
ЦСКА обменял нападающего Спронга в «Автомобилист»
«Миннесота» может обменять Юрова на форварда «Питтсбурга» Малкина
Задоров заявил, что считает своей позицией всегда говорить правду
«Сент-Луис» проиграл «Юте», Бучневич забросил 8-ю шайбу в сезоне
Овечкин забросил 993-ю шайбу с учётом плей-офф и догоняет Гретцки
В НХЛ сняли видео 916-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ
Драка Торопченко с канадцем Макбэйном в матче НХЛ попала на видео
Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» победить «Лос-Анджелес»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449