ЦСКА обменял нападающего Спронга в «Автомобилист»

ЦСКА и «Автомобилист» произвели обмен, в результате которого в клуб из Екатеринбурга отправляется нападающий Даниэль Спронг. Взамен армейцы получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт команды.

28-летний хоккеист из Нидерландов подписал контракт на один сезон в июле прошлого года и набрал в этом чемпионате 31 (12+19) очко в 29 матчах. Игрок не играет за красно-синих с 27 ноября 2025 года по решению главного тренера команды Игоря Никитина.

Спронг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 46-м номером, сыграл 374 матча за «Анахайм», «Вашингтон», «Сиэтл», «Детройт», «Ванкувер» и «Нью-Джерси».