«Металлург» обыграл СКА и первым набрал 70 очков в сезоне КХЛ

«Металлург» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 10 января. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Силантьев (10-я минуте), Александр Петунин (17), Артём Минулин (30), Сергей Толчинский (32) и Дерек Барак (48). У проигравших шайбу забросил Маркус Филлипс (43).

«Магнитка» одержала пятую победу подряд, набрала 70 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У армейцев 49 очков и они идут седьмыми на Западе.

В следующем матче «Металлург» встретится 14 января с ХК «Сочи», СКА 12 января сыграет с «Ладой».