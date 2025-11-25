Хоккей-обозрение

В КХЛ показали видео 1-й шайбы Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов, Салават Юлаев

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Барыса».

Форвард отличился на шестой минуте третьего периода, поразив ворота Адама Шила с передач Шелдона Ремпала и Александра Жаровского.

Поединок завершился победой уфимской команды со счётом 3:1. «Салават Юлаев» набрал 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведёт 13 января в гостях против «Авангарда».

В этом сезоне Кузнецов набрал 12 (2+10) очков в 17 матчах.
