В КХЛ показали видео 1-й шайбы Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев» Сегодня, 17:05 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Барыса». Форвард отличился на шестой минуте третьего периода, поразив ворота Адама Шила с передач Шелдона Ремпала и Александра Жаровского. Поединок завершился победой уфимской команды со счётом 3:1. «Салават Юлаев» набрал 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведёт 13 января в гостях против «Авангарда». В этом сезоне Кузнецов набрал 12 (2+10) очков в 17 матчах.

Фото: ХК «Салават Юлаев»
















