В НХЛ сняли видео покера Хуснутдинова в матче с «Рейнджерс» Сегодня, 03:24 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Рейнджерс». Форвард отличился на 3-й, 27-й, 44-й и 59-й минутах. Павел Заха записал на свой счёт хет-трик, Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач. Хуснутдинов провёл на льду более 15 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с лучшим в команде показателем полезности («+6»). 23-летний российский хоккеист был признан первой звездой матча. «Бостон» выиграл со счётом 10:2, набрал 50 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Бостон» проведёт 12 января против «Питтсбурга», «Рейнджерс» 13 января сыграют с «Сиэтлом».

Фото: nhl.com
















