В НХЛ сняли видео покера Хуснутдинова в матче с «Рейнджерс»

Марат Хуснутдинов, Бостон Брюинз

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Рейнджерс».

Форвард отличился на 3-й, 27-й, 44-й и 59-й минутах. Павел Заха записал на свой счёт хет-трик, Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач.

Хуснутдинов провёл на льду более 15 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с лучшим в команде показателем полезности («+6»).

23-летний российский хоккеист был признан первой звездой матча.

«Бостон» выиграл со счётом 10:2, набрал 50 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Бостон» проведёт 12 января против «Питтсбурга», «Рейнджерс» 13 января сыграют с «Сиэтлом».
