Кучеров за шесть минут оформил дубль в матче с «Филадельфией»

Сегодня, 03:57




В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия» принимает на своём льду «Тампа-Бэй». Гости ведут со счётом 2:1 после первого периода.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Никита Кучеров. Хоккеист открыл счёт на 2-й минуте, а на 7-й оформил дубль.

Нападающий продлил свою результативную серию до девяти матчей, набрав за этот период 21 (9+12) очко.

В этом сезоне Кучеров в 39 матчах набрал 63 (22+41) очка и занимает четвёртое место в гонке бомбардиров. Выше расположились Натан Маккиннон из «Колорадо» (78), Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (77) и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (69).
