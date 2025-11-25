Хоккей-обозрение

Малкин вошел в топ-10 игроков НХЛ по количеству передач за один клуб

Сегодня, 04:26 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче с «Калгари» и вошёл в топ-10 хоккеистов в истории НХЛ по количеству голевых передач на один клуб.

Для российского хоккеиста это 854-й ассист за карьеру в составе «Пингвинз».

Рекордсменом по этому показателю является Рэй Бурк (1111, «Бостон»), девятое место занимает Никлас Лидстрем (878, «Детройт»).

«Питтсбург» проиграл матч со счётом 1:2, единственную шайбу в составе «пингвинов» забросил Егор Чинахов.

«Пингвинз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда сыграет 12 января с «Бостоном».
